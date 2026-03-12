Tekirdağ'da İftar Programı - Son Dakika
Tekirdağ'da İftar Programı

Tekirdağ\'da İftar Programı
12.03.2026 09:50
Şarköy'de düzenlenen iftar programında birlik ve dayanışma vurgulandı.

Tekirdağ'da "Maarifin Kalbinde Ramazan" temasıyla, iftar programı düzenlendi.

Şarköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün ev sahipliğindeki program Şarköy Belediyesi Düğün Salonu'nda gerçekleştirildi.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından katılımcılar birlikte oruçlarını açtı.

İl Milli Eğitim Müdürü Abdülaziz Yeniyol, konuşmasında, ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını güçlendirdiğini söyledi.

Yeniyol, eğitim camiasının bu tür programlarda bir araya gelmesinin önemli olduğunu belirterek, katılımcılara teşekkür etti.

Programa, Şarköy Kaymakamı Ahmet Naci Helvacı, Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var, Cumhuriyet Savcısı Fatih Dağcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Barış Elma, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da İftar Programı

