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Tekirdağ'da jandarma ekipleri aile içi şiddetle mücadele çalışması yaptı - Son Dakika
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Tekirdağ'da jandarma ekipleri aile içi şiddetle mücadele çalışması yaptı

Tekirdağ'da jandarma ekipleri, aile içi şiddetle mücadele ve Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirme çalışması yaptı. İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, KADES uygulamasının tanıtılması ve bilgilendirme faaliyetlerini sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler Çerkezköy ilçesi Kızılpınar Mahallesi'nde işletmelerde çalışan kadınlara aile içi şiddetin önlenmesi konusunda bilgi verdi. KADES uygulamasının amaçları ve kullanımını anlatan ekipler vatandaşlara bilgilendirici broşür dağıttı. Kadına karşı şiddetin önlenmesi amacıyla bilgilendirme çalışmaları devam edecek.

Tekirdağ\'da jandarma ekipleri aile içi şiddetle mücadele çalışması yaptı
22.12.2023 - 10:17,
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Tekirdağ'da jandarma ekipleri, aile içi şiddetle mücadele ve Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirme çalışması yaptı.

İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, KADES uygulamasının tanıtılması ve bilgilendirme faaliyetlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda ekipler Çerkezköy ilçesi Kızılpınar Mahallesi'nde işletmelerde çalışan kadınlara aile içi şiddetin önlenmesi konusunda bilgi verdi.

KADES uygulamasının amaçları ve kullanımını anlatan ekipler vatandaşlara bilgilendirici broşür dağıttı.

Kadına karşı şiddetin önlenmesi amacıyla bilgilendirme çalışmaları devam edecek.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Tekirdağ'da jandarma ekipleri aile içi şiddetle mücadele çalışması yaptı - Son Dakika


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