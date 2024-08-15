Tekirdağ\'da Jandarma Ekipleri Kadın Destek Uygulaması Hakkında Bilgilendirme Çalışması Yaptı

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Tekirdağ'da jandarma ekipleri, aile içi şiddetle mücadele ile Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirme çalışması yaptı.

İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, KADES uygulamasının tanıtımı ve bilgilendirme faaliyetlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda ekipler, Çerkezköy ilçesi Kızılpınar Mahallesi'nde bir iş yerinde kadınlara aile içi şiddetin önlenmesi konusunda bilgi verdi.

KADES'in amaçları ve kullanımını anlatan ekipler vatandaşlara bilgilendirici broşür dağıttı.

Bilgilendirme çalışmalarının devam edeceği belirtildi.