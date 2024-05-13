Tekirdağ'da jandarma ekiplerine kaçan otomobilin sürücüsü gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Tekirdağ'da jandarma ekiplerine kaçan otomobilin sürücüsü gözaltına alındı

Tekirdağ\'da jandarma ekiplerine kaçan otomobilin sürücüsü gözaltına alındı

Tekirdağ'ın Türkgücü Mahallesi'nde jandarma ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan otomobilin sürücüsü, kaza yaparak gözaltına alındı. Kazada yaralanan sürücüler ve yolcular hastaneye kaldırıldı. Sürücünün daha önce alkollü araç kullanmaktan sürücü belgesine el konulduğu belirtildi.

13.05.2024 19:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'da jandarma ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçan otomobilin sürücüsü gözaltına alındı.

Türkgücü Mahallesi'nde 39 AAC 302 plakalı otomobilin sürücüsü O.H.S, jandarma ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

Kendisini durdurmaya çalışan ekiplerin motosikletlerine çarparak zarar veren sürücü, daha sonra İ.K'nin kullandığı 34 BA 4997 plakalı otomobile çarptı.

Kazada sürücüler ile araçlardaki iki yolcu yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavisi sonrası gözaltına alınan sürücünün daha önce alkollü araç kullanmaktan sürücü belgesine el konulduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

Jandarma, Güvenlik, Trafik, Kaza, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da jandarma ekiplerine kaçan otomobilin sürücüsü gözaltına alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan köklü değişim mesajı: Yeni isimlerle yola devam edeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan köklü değişim mesajı: Yeni isimlerle yola devam edeceğiz
15:38 Merkez’in patronundan kamuda tasarruf paketine ilk yorum: Enflasyonla mücadelede bize yardımcı olacak Merkez'in patronundan kamuda tasarruf paketine ilk yorum: Enflasyonla mücadelede bize yardımcı olacak
14:47 Akaryakıtta tek fiyat uygulaması yarın başlıyor 13 bin bayide fiyatlar güncellenecek Akaryakıtta tek fiyat uygulaması yarın başlıyor! 13 bin bayide fiyatlar güncellenecek
14:45 Nihat Doğan’dan boşanma kararı alan Arzu Doğan’dan çok konuşulacak itiraflar Nihat Doğan'dan boşanma kararı alan Arzu Doğan'dan çok konuşulacak itiraflar
13:49 Ankara Emniyeti’nde deprem sürüyor Evlerinde arama yapılan 3 polis müdürü gözaltına alındı Ankara Emniyeti'nde deprem sürüyor! Evlerinde arama yapılan 3 polis müdürü gözaltına alındı
17:01 Edgar Ie, maçlarda kendisi yerine ikizini oynattığına yönelik iddiaları yalanladı Edgar Ie, maçlarda kendisi yerine ikizini oynattığına yönelik iddiaları yalanladı
16:49 FETÖ’cü Enes Kanter’e cinsel taciz suçundan soruşturma başlatıldı FETÖ'cü Enes Kanter'e cinsel taciz suçundan soruşturma başlatıldı
15:51 Fatih’te kamyonetin altında kalan kadının sürüklendiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi Fatih'te kamyonetin altında kalan kadının sürüklendiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi
15:50 Süper Lig’de 2024-2025 sezonu 9 Ağustos’ta başlayacak Süper Lig'de 2024-2025 sezonu 9 Ağustos'ta başlayacak
15:48 Elazığ’daki kadın cinayetinin kan donduran detayları ortaya çıktı Elazığ'daki kadın cinayetinin kan donduran detayları ortaya çıktı
15:42 Arsenal Taraftarları Manchester City’yi Uyutmak İçin Plan Yaptı Arsenal Taraftarları Manchester City'yi Uyutmak İçin Plan Yaptı
15:17 Fransa’da cezaevi aracına saldırı 3 gardiyan öldü, mahkum kaçtı Fransa'da cezaevi aracına saldırı! 3 gardiyan öldü, mahkum kaçtı
15:16 Tarımsal üretim rakamlarını paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hepinizi alnınızdan öpüyorum Tarımsal üretim rakamlarını paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hepinizi alnınızdan öpüyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2024 17:26:54. #1.13#
SON DAKİKA: Tekirdağ'da jandarma ekiplerine kaçan otomobilin sürücüsü gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement