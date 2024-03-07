Tekirdağ\'da Kaçak İçki ve Sigara Operasyonu: 13 Bin Litre Kaçak İçki ve 1 Milyon 220 Bin Makaron Ele Geçirildi

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Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, kentte kolluk kuvvetlerinin bu yıl ocak ve şubat aylarında yaptıkları çalışmalarda 13 bin litre kaçak içki ve 1 milyon 220 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildiğini bildirdi.

Soytürk, düzenlediği basın toplantısında, güvenlik güçlerinin insani değerleri en yukarıda tutmak suretiyle etik ve ahlaki değerlerden taviz vermeksizin suç ve suçluyla akılcı bir biçimde mücadele ettiklerini belirtti.

Vatandaşların kendilerini güvende hissetmelerine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde kentte huzur ve güvenin hakim olduğunu gördüklerini ifade eden Soytürk, "Asayiş uygulamalarında haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 663 zanlı yakalandı. Sabit ve şok uygulamalarda 587 bin 77 kişinin kontrolü yapılmış, çeşitli suçlardan yakalama emri bulunan 327 kişi yakalanmıştır. Bu çalışmalarda, 121 ruhsatsız tabanca, 41 ruhsatsız av tüfeği, 67 kurusıkı tabanca ele geçirildi." dedi.

Terör örgütlerine ve kaçakçılığa yönelik operasyonlar hakkında da bilgi veren Soytürk, şunları kaydetti:

"Bu operasyonların 20'si PKK terör örgütüne, 7'si FETÖ terör örgütüne, 7'si DEAŞ terör örgütüne, 2'si sol terör örgütlerine yöneliktir. Bu operasyonlarda, 36 şüpheli yakalanarak haklarında gerekli yasal işlem yapılmıştır. Kaçakçılık olaylarına yönelik 98 operasyon gerçekleştirilmiş, 150 şüpheli yakalanmıştır. 13 bin litre kaçak içki, 1 milyon 220 bin makaron, 7 bin 747 kilogram tütün ele geçirilerek, 6 milyon 39 bin lira vergi kaybı önlenmiştir. Narkotik olaylarına yönelik ilimiz genelinde 447 operasyon gerçekleştirilmiş, 452 şüpheli yakalanmıştır. 13 bin 536 gram uyuşturucu madde ile 13 bin 921 uyuşturucu hap ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 219 bin lira ele geçirildi." diye konuştu.

Toplantıya, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Çetin ve Süleymanpaşa Sahil Güvenlik Komutanı Üsteğmen Rıdvan Ateş katıldı.