Tekirdağ'da Kaçakçılık Operasyonu

Tekirdağ'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Çorlu ilçesinde belirlenen 2 iş yeri, adres ve otomobilde arama yapıldı.
Aramada, 53 bin 200 makaron (filtreli sigara kağıdı), 55 kilogram kaçak tütün, 4 elektronik sigara ele geçirildi.
Operasyonda S.B. ve Ö.S. gözaltına alındı.
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