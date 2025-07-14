Tekirdağ'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Süleymanpaşa, Çerkezköy, Ergene ve Şarköy ilçelerinde belirlenen adres ve iş yerlerinde arama yapıldı.
Aramada, 45 bin 200 makaron (filtreli sigara kağıdı), 2 sigara doldurma makinesi, 427 gümrük kaçağı sigara, 33 kilogram nargile tütünü ve 10 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.
Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Tekirdağ'da Kaçakçılık Operasyonu: 3 Gözaltı - Son Dakika
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