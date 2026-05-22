Tekirdağ'da Kadın Mahalle Meclisleri Buluşmaları Başladı

22.05.2026 15:01  Güncelleme: 16:03
(TEKİRDAĞ)- Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin "Mahalle Senin, Söz Senin" sloganıyla başlattığı Kadın Mahalle Meclisleri buluşmalarıyla kadınlar, mahallelerine ilişkin talep ve sorunlarını doğrudan yerel yöneticilere aktarma fırsatı buluyor.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Kadın Dostu Kentler Projesi kapsamında kadınların yerel yönetim süreçlerine katılımını güçlendimek amacıyla önemli bir çalışmayı hayata geçirdi. "Mahalle Senin, Söz Senin" sloganıyla başlatılan Kadın Mahalle Meclisleri buluşmalarıyla kadınlar, mahallelerine ilişkin ihtiyaç, talep ve sorunları doğrudan yerel yönetimlere aktarma fırsatı buluyorlar. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında Çorlu'da Hatip, Muhittin ve Esentepe mahallelerinde buluşmalar gerçekleştirildi.

TALEPLERİNİ DOĞRUDAN İLETİYORLAR

Çalışmalar kapsamında 11 ilçede kadınlarla bir araya gelinerek mahallelerin ihtiyaçlarının kadınların gözünden değerlendirilmesi hedefleniyor. Gerçekleştirilen buluşmalarda kadınların gündelik yaşam deneyimleri, karşılaştıkları sorunlar ve mahallelerine ilişkin beklentileri doğrudan dinlenirken, kadınların çözüm süreçlerinin de bir parçası haline gelmesi amaçlanıyor. Kadın Mahalle Meclisleri buluşmasında Büyükşehir Belediyesi ve Çorlu Belediyesi meclis üyeleri, mahalle muhtarları ile Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Sultan Ateşoğlu katıldı. Programlarda kadınlar, mahallelerinde yaşadıkları sorunları yerel yöneticilere birebir aktarma imkanı bulurken, çözüm süreçlerinin de takipçisi olabilecekler.

KARAR ALMA SÜREÇLERİNE AKTİF KATILIM

Kadın Mahalle Meclisleri kapsamında ilk buluşma Çorlu Hatip Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Ardından Muhittin Mahallesi ve Esentepe Mahallesi'nde kadınlarla bir araya gelindi. Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü'nde görevli psikolog Rümeysa Güngör ve sosyolog Selinay Demirhanöz'ün bilgilendirmeleriyle başlayan toplantılarda kadınların mahallelerine ilişkin görüş ve önerileri dinlendi. Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen çalışma ile kadınların ihtiyaç, talep ve önceliklerinin doğrudan kendilerinden dinlenmesi, yerel hizmetlerin bu doğrultuda geliştirilmesi ve kadınların karar alma süreçlerine daha aktif katılım sağlaması amaçlanıyor.

YEREL EŞİTLİK EYLEM PLANI'NA VERİ SAĞLAYACAK

Kadın Mahalle Meclisleri buluşmalarıyla kadınların deneyimlerinin yerinde tespit edilmesiyle, Yerel Eşitlik Eylem Planı çalışmalarına veri oluşturulması ve sorunların daha kısa sürede çözüme kavuşturulması hedefleniyor. Programlarda ayrıca tüm siyasi ve mesleki kimliklerin ötesinde, kadınların bir araya gelerek samimi ve güvene dayalı bir iletişim ortamı oluşturmasının önemine dikkat çekiliyor.

Kaynak: ANKA

