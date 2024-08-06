Tekirdağ'da Kadınlar Darbuka ve Bendir Çalarak Stresten Uzaklaşıyor - Son Dakika
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Tekirdağ'da Kadınlar Darbuka ve Bendir Çalarak Stresten Uzaklaşıyor

Tekirdağ'da kadınlar iş ve ev hayatının stresinden darbuka ve bendir çalarak uzaklaşıyor. Kentte geçen yıl Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürlüğünce darbuka ve bendir kursu açıldı. Bir yıl boyunca haftanın iki günü 4 saat eğitim alan kadınlar, eğitim sonunda Ritm-i Ahenk adlı grubu oluşturdu. Günün stresini darbuka ve bendir çalarak atan kadınlar, düzenledikleri mini konserlerle de vatandaşlara müzik ziyafeti sunuyor.

06.08.2024 11:42
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Tekirdağ'da kadınlar iş ve ev hayatının stresinden darbuka ve bendir çalarak uzaklaşıyor.

Kentte geçen yıl Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürlüğünce darbuka ve bendir kursu açıldı.

Bir yıl boyunca haftanın iki günü 4 saat eğitim alan kadınlar, eğitim sonunda Ritm-i Ahenk adlı grubu oluşturdu.

Günün stresini darbuka ve bendir çalarak atan kadınlar, düzenledikleri mini konserlerle de vatandaşlara müzik ziyafeti sunuyor.

Sağlık çalışanı Nermin Zeytin, AA muhabirine, kursa katılalı kısa bir süre olmasına rağmen darbuka çalmayı öğrendiğini belirtti.

Darbukanın kendisini iş stresinden uzaklaştırdığını, günün yorgunluğunu unuttuğunu anlatan Zeytin, "Ritim grubuna arkadaşlarımla eğlenmek için katıldım. Daha sonra grubun konserleri ve güzel tepkiler almamızla biraz iş stresinden uzaklaştık. Bize bu anlamda müzik çok iyi geldi. Aynı zamanda 2 çocuk annesiyim. Evde onlarla birlikte çalışırken, müziğe eşlik etmeleri beni ayrıca mutlu etti." diye konuştu.

Emekli polis memuru Esin Kantar ise müzik eğitimi alarak hayalini gerçekleştirdiğini söyledi.

İlk darbukasını kızının aldığını aktaran Kantar, bunun kendisi için alınan en anlamlı hediyelerden biri olduğunu ifade etti.

Müzikle birlikte hayatının daha anlamlı hale geldiğini vurgulayan Kantar, "Başta eşim olmak üzere hepsi çok destekledi. Müziğin bana iyi geldiğini fark ettiler. Evde çalmam için teşvik ettiler. Sanki enerji geliyor. Yorgunluğumu atıyorum ve hayata bakış açım değişti. Her şeye daha pozitif bakıyorum. "ifadelerini kullandı.

Emekli öğretmen Jale Yeşilova da aldıkları darbuka ve bendir eğitiminin ardından konserler vermeye başladıklarını belirtti.

Gerek eğitim sürecinde gerekse konserlerde yakınlarından çok büyük destek gördüğünü ifade eden Yeşilova, tüm ev hanımlarının açılan müzik kurslarına katılmalarını önerdi.

Özel sektörden emekli Şükriye Caner de darbuka çalabilmenin zor olduğunu ancak çok çalışarak, bu zorluğu aştığını anlattı.

"İnşallah daha güzel şeyler yapacağız."

Kurs eğitmeni Faruk Giley ise 3 kişiyle başladıkları darbuka ve bendir kursunu 80 kişilik bir koro olarak tamamladıklarını belirtti.

Zamanla kadınların kursa olan ilgisinin arttığını aktaran Giley, şunları kaydetti:

"İl dışında ve yurt dışında projelerimiz var. Onları hayata geçireceğiz. Grubumuzda, veteriner, avukat, doktor, emekli öğretmen ve çalışanlar var. Hepsi birbirinden değerli. Çok emekleri ve çok güzel yürekleri var. İnşallah daha güzel şeyler yapacağız."

Kaynak: AA

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