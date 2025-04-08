Tekirdağ'da Kanser ve Otizm Semineri

Tekirdağ'da düzenlenen kanser ve otizm seminerinde kadınlar bilgilendirildi.

Süleymanpaşa Belediyesi ve Süleymanpaşa İlçe Sağlık Müdürlüğünce Nene Hatun Kadın Yaşam Merkezi'nde program düzenlendi.

İlçe Sağlık Müdürlüğü Şube Sorumlusu Pınar Pamir Metiner, hem kanser hastalığında erken teşhisin önemi ve otizm hakkında kadınları bilgilendirdi.

Metiner, kanserde erken teşhisin önemini ve tarama testlerinin yaygınlaştırılması gerektiğini belirterek, otizmli bireylerin toplumla uyum içinde yaşayabilmesi için erken tanı ve aile desteğinin önemli olduğunu ifade etti.

Katılımcılar, bu tür bilinçlendirme çalışmalarının mahalle ölçeğinde yaygınlaşması gerektiğini aktardı.