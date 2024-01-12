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Tekirdağ'da Kar Yağışı Sonrası Ganos Dağı Eteklerinde Muhteşem Görüntüler - Son Dakika
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Tekirdağ'da Kar Yağışı Sonrası Ganos Dağı Eteklerinde Muhteşem Görüntüler

Tekirdağ'ın Ganos Dağı eteklerinde yer alan ormanlar, kar yağışının ardından beyaza bürünerek görsel bir şölen sunuyor. Yeniköy Mahallesi'nde yaşayan bir vatandaş, Ganos Dağı'nın beyaz gelinliği giydiğini ve ormanlarda seyrine doyumsuz manzaraların ortaya çıktığını belirtti. Güzelliği gören herkesin mutlu bir şekilde ayrıldığı bu bölgedeki doğal güzelliklerin tadının çıkarılması gerektiğini söyledi.

Tekirdağ\'da Kar Yağışı Sonrası Ganos Dağı Eteklerinde Muhteşem Görüntüler
12.01.2024 - 12:24,
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Tekirdağ'da Ganos Dağı eteklerinde yer alan ormanlarda, kar yağışının ardından güzel görüntüler oluştu.

Tekirdağ- Şarköy yolundaki dağların eteklerinde bulunan ormanlar, her mevsim farklı güzellikler sunuyor.

Kar yağışıyla beyaza bürünen ormanlar, bu güzergahta yolculuk yapanlara görsel şölen yaşatıyor.

Yeniköy Mahallesi'nde yaşayan Gülseren Gürkanlar, AA muhabirine, kar yağışı sonrası ormanlık alanların daha da güzel bir görünüme kavuştuğunu söyledi.

Ağaçların arasından akan derelerin huzur verici olduğunu anlatan Gürkanlar, "Kar yağışıyla Ganos Dağı beyaz gelinliği giydi. Ormanlarda seyrine doyumsuz manzaralar ortaya çıktı. Beyaz örtüyle kaplanan dağlar ve ağaçlar, fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çekecek kadar güzel. Bu güzellikleri gören herkes buradan mutlu şekilde ayrılıyor. Ganos Dağı eteklerindeki güzellikler anlatılmakla bitmez, herkes gelip bu güzelliğin tadını çıkarmalı." diye konuştu.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Tekirdağ'da Kar Yağışı Sonrası Ganos Dağı Eteklerinde Muhteşem Görüntüler - Son Dakika
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