Tekirdağ\'da Kenevir Yetiştiren Şüpheli Gözaltına Alındı

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Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde evinin çatısında kenevir yetiştiren şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ulaş Mahallesi'nde uyuşturucu ve uyarıcı ticareti yaptığı iddia edilen A.A'nın evine operasyon düzenledi.
Evin çatı katındaki aramada, 70 gram esrar, saksı içinde 2 kök Hint keneviri, 2 hassas terazi, kenevir öğütme aparatı ve bir litre bitki besleyici sıvı gübre ele geçirildi.
Gözaltına alınan A.A'nın jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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