Tekirdağ'da Kiraz Festivali'nde Konser Coşkusu

Tekirdağ'da Simge Sağın ve Reynmen konseri
TEKİRDAĞ - Uluslararası 59. Kiraz Festivali'nde sahneye çıkan Simge Sağın ve Reynmen, Süleymanpaşa sahilini tıklım tıklım doldurdu.
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bu yıl 59'uncusu düzenlenen Uluslararası Kiraz Festivali, ünlü sanatçıların sahne aldığı konserlerle büyük ilgi gördü. Festival kapsamında sahneye ilk olarak pop müziğin sevilen ismi Simge Sağın çıktı. Hit şarkılarını Tekirdağlılarla birlikte söyleyen Simge, enerjik performansıyla büyük beğeni topladı.
Ardından sahneye çıkan Reynmen lakaplı şarkıcı Yusuf Aktaş, özellikle gençlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Binlerce kişi konser alanını doldururken, izleyiciler cep telefonlarının ışıklarıyla görsel şölen oluşturdu. Sahil dolgu alanındaki coşku gece boyunca devam etti.
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