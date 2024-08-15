Tekirdağ\'da Kırtasiye Malzemesi Satışı Yapan Esnaflar Denetlendi

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Ticaret Bakanlığı tarafından 10 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen denetimler kapsamında, Tekirdağ'da kırtasiye malzemesi satan esnaflar denetledi.

Ticaret Bakanlığı tarafından, Türkiye genelinde 10 ilde kırtasiyelere yönelik eş zamanlı ürün güvenliği ve fahiş fiyat denetimi yapıldı. Denetimlerin Tekirdağ ayağında, Tekirdağ Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri ve Gümrük Müdürlüğü ekipleri, kırtasiye ürünleri satan esnafları denetledi. Denetimlerde, ürünlerin sağlık ve güvenlik standartlarına uygunluğu kontrol edildi ve fahiş fiyat uygulamaları denetlendi. Denetim sonuçlarına göre, mevzuata aykırı bulunan ürünler hakkında yasal işlem başlatılacağı belirtildi.

Haber - Kamera Abdullah YALÇIN TEKİRDAĞ, -