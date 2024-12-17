Tekirdağ'da Kızıl Yosun Sürüklenmesi Devam Ediyor

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Marmara denizinde kızıl yosun akıntısı sürüyor

Tekirdağ kıyılarında kızıl yosun sürüklenmesi devam ediyor

TEKİRDAĞ - Marmara Denizi'nde etkili olan lodos fırtınası sebebiyle Tekirdağ kıyılarına kızıl yosunlar sürüklenmeye devam ediyor.

Marmara Denizi'nde günlerdir etkili olan lodos fırtınası, Tekirdağ kıyılarında doğanın ilginç yüzünü gözler önüne serdi. Şiddetli rüzgar ve dalgalarla birlikte kıyıya taşınan kızıl yosunlar, özellikle Süleymanpaşa sahilinde bazı alanları kapladı. Vatandaşlar ve balıkçılar bu doğal olaya tanıklık ederken, yosunlar sahilde sıra dışı görüntüler oluşturdu.

Lodosun sürüklediği yosunlar kıyıda yer yer birikirken, dalgaların hareketiyle sürekli yeni yosunlar sahile taşınıyor. Bu manzara, bölgeye gelenlerin ilgisini çekerken, yosunların kıyıya vurduğu alanlarda yosun kokuları hissediliyor. Zaman zaman fırtına ile birlikte bu bölgede etkili olan kızıl yosunlar, bölgede yaşayanlar için artık alışılmış bir görüntü olsa da bölgeye ilk kez gelenler için ise alışılmışın dışında bir görünüm sunuyor.

Başkandan 'Sıkıntı yok' açıklaması

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, yaşanan durumla ilgili yaptığı açıklamada, "3-4 gündür havaların sert esmesiyle beraber, açıkta olan yosunlar kıyıya vuruyor. Burada vatandaşlarımızın herhangi bir paniğe girmesine gerek yok. Bunlar mevsimler otlardır. Allah izin verirse birkaç gün sonra yağmurlar yağdığında, karaya gelen otlar tekrar açığa çıkıp, orada batacaklar. Yani bu konuda balıklara yönelik herhangi bir sıkıntısı yok" dedi.

Kıyıya vuran yosunlar, hem ilginç hem de olağan dışı bir görüntü sunarken, bölgedeki sakinler lodos fırtınasının bu etkilerini merakla izlemeye devam ediyor.