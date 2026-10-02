Tekirdağ\'da kuvvetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi, vatandaşlar duraklara sığındı

Tekirdağ'da kuvvetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi, vatandaşlar duraklara sığındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tekirdağ'da aniden başlayan yağış kısa sürede kuvvetli sağanağa dönüştü ve hayatı olumsuz etkiledi. Hazırlıksız yakalanan vatandaşlar şemsiye açarak ya da otobüs duraklarına sığınarak korunmaya çalıştı; sıcaklığın 18 derece ölçüldüğü kentte sağanağın gün boyu sürmesi bekleniyor.
Tekirdağ'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Kentte aniden başlayan yağış, kısa sürede kuvvetli sağanağa dönüştü.
Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar şemsiyelerle korunmaya çalışırken bazıları otobüs duraklarına ve parklardaki kamelyalara sığındı.
Hava sıcaklığının 18 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın gün boyunca aralıklarla sürmesi bekleniyor.
Kaynak: AA
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