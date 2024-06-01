Tekirdağ\'da Özel Liman Çalışanları Plajlarda Temizlik Yaptı

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TEKİRDAĞ'da özel bir limanda görevli 100 personel, iki plajda çöp toplayıp temizlik yaptı.

Süleymanpaşa ilçesinde bulunan liman çalışanları, çevre haftası nedeniyle ilçedeki 2 plajlar temizlik gerçekleştirdiler. Yaklaşık 100 kişiyle yapılan temizlik çalışmalarında 200 torba çöp toplandığı belirtildi.

Liman çalışanı Buse Dölarslan, "Açıkçası çok güzel bir etkinlik gerçekleştiriyoruz şu an. Çevre gününe özel yapmış olduğumuz etkinlikte halk olarak çevreye verdiğimiz zararları en aza indirmek için bir çaba içerisindeyiz. Bugün hem Barbaros hem de Gündal plajını temizleyerek halkımızda bir bilinç uyandırmak istiyoruz. Çevreye verdiğimiz zararı en aza indirmek mümkünse yok etmek istiyoruz" dedi.

Haber-Kamera: Abdullah YALÇIN/TEKİRDAĞ,