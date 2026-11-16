Tekirdağ\'da lodos dinince 7 şilep ve tanker seyrine döndü, balıkçılar da açıldı

Tekirdağ'da lodosun etkisini yitirmesiyle deniz ulaşımı normale döndü.

Bölgede hızı zaman zaman saatte 50 kilometreye ulaşan lodos nedeniyle Tekirdağ sahiline demirleyen yerli ve yabancı bandıralı 7 şilep ve tanker, hava koşullarının iyileşmesiyle seyrine devam etti.

Balıkçılar da rüzgarın etkisini yitirmesinin ardından avlanmak için denize açıldı.