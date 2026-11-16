Tekirdağ\'da lodos dinince 7 şilep ve tanker seyrine döndü, balıkçılar da açıldı

Tekirdağ'da lodos dinince 7 şilep ve tanker seyrine döndü, balıkçılar da açıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tekirdağ'da saatte zaman zaman 50 kilometreye ulaşan lodosun etkisini yitirmesiyle deniz ulaşımı normale döndü. Hava koşullarının iyileşmesiyle sahil önünde bekleyen 7 şilep ve tanker seyrine devam etti, balıkçılar da avlanmak için denize açıldı.
Tekirdağ'da lodosun etkisini yitirmesiyle deniz ulaşımı normale döndü.
Bölgede hızı zaman zaman saatte 50 kilometreye ulaşan lodos nedeniyle Tekirdağ sahiline demirleyen yerli ve yabancı bandıralı 7 şilep ve tanker, hava koşullarının iyileşmesiyle seyrine devam etti.
Balıkçılar da rüzgarın etkisini yitirmesinin ardından avlanmak için denize açıldı.
Kaynak: AA
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