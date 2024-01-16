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Tekirdağ'da Lodos Sonrası Sahil Yosunla Kaplandı - Son Dakika
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Tekirdağ'da Lodos Sonrası Sahil Yosunla Kaplandı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi sahilinde, lodosun etkisiyle oluşan dalgaların kıyaya sürüklediği yosunlar nedeniyle sahil yer yer kızıla boyandı. Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, yosunların yağışlarla ve karayel ile beraber tekrar açığa gideceğini belirtti. Belediye ekipleri, sahilde biriken yosunları temizlemek için çalışma başlattı.

Tekirdağ\'da Lodos Sonrası Sahil Yosunla Kaplandı
16.01.2024 - 11:50,
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TEKİRDAĞ'da lodos sonrası Süleymanpaşa ilçesi sahili, yine yosunla kaplandı.

Marmara Denizi'nde önceki gün etkili olan lodos nedeniyle Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi kıyıları yosunla kaplandı. Kentte 2 gündür etkisini sürdüren kuvvetli rüzgarla oluşan dalgaların kıyaya sürüklediği yosunlar, sahili yer yer kızıla boyadı. 1 hafta önce de aynı durumun yaşandığını söyleyen Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, "Bu havaların lodos esmesiyle beraber açıkta bulunan kırmızı otlar kıyıya vuruyor. Yağışlarla ve karayel ile beraber tekrar açığa gidecekler. Vatandaşlarımızın bu konuda tedirgin olmasına gerek yok" dedi. Belediye ekipleri, sahilde biriken yosunları temizlemek için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Tekirdağ'da Lodos Sonrası Sahil Yosunla Kaplandı - Son Dakika
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