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Tekirdağ'da Lodos Sonrası Sahil Yosunlarla Kaplandı - Son Dakika
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Tekirdağ'da Lodos Sonrası Sahil Yosunlarla Kaplandı

Tekirdağ'da etkili olan lodos sonrası sahil şeridi deniz dibinden kopan yosunlar ile kaplandı. Lodos nedeniyle balıkçılar teknelerini barınağa çekerken, Süleymanpaşa ilçesinde biriken yosunlar sahil şeridini kızıla boyadı. Belediye ekipleri yosunları temizlemek için çalışma başlattı. Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı ise vatandaşların taze balık tüketebileceğini belirtti.

Tekirdağ\'da Lodos Sonrası Sahil Yosunlarla Kaplandı
08.01.2024 - 12:58,
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TEKİRDAĞ'da etkili olan lodos sonrası sahil şeridi deniz dibinden kopan yosunlar ile kaplandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün fırtına uyarısının ardından Marmara Denizi'nde lodos etkili oldu. Lodos nedeniyle Tekirdağ'da balıkçılar, teknelerini balıkçı barınağına çekti. Lodos nedeniyle denizin dibinden kopan yosunlar, Tekirdağ sahilini kapladı. Süleymanpaşa ilçesi kıyısında biriken yosunlar, sahil şeridini yer yer kızıla boyadı. Süleymanpaşa Belediyesi ekipleri, yosunları temizlemek için çalışma başlattı. Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, "Yaklaşık 2 gündür esen lodos ile beraber, açıkta ve denizin dibinde bulunan kızıl yosunlar kıyılara vurdu. Bu durum mevsimseldir ve dönem dönem kıyılarda oluşur. Korkulacak bir şey yok. Vatandaşlarımız rahat rahat taze balık tüketebilirler" dedi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Tekirdağ'da Lodos Sonrası Sahil Yosunlarla Kaplandı - Son Dakika
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