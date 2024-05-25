Tekirdağ\'da Müzeler Haftası dolayısıyla doğa yürüyüşü düzenlendi

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Tekirdağ'da "Müzeler Haftası" dolayısıyla Ganos Dağı eteklerindeki ormanlarda doğa yürüyüşü düzenlendi.

Tekirdağ Müze Müdürlüğü çalışanları ile Doruk Doğa Sevenler ve Arama Kurtarma Derneği üyeleri Ayvasıl Caddesi'nde bir araya geldi.

Naip Kalesi ve Naip Şelalesi'ne kadar 9 kilometrelik parkurda yürüyen katılımcılar, doğayla iç içe vakit geçirdi, doğal güzellikleri fotoğrafladı.

Tekirdağ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi Müdürü Abdulgani Tarkan, AA muhabirine, Tekirdağ'ın önemli bir turizm kenti olduğunu söyledi.

Müzeler haftası etkinliklerini doğa yürüyüşüyle tamamladıklarını belirten Tarkan, "Bugün burada doğa ile iç içe vakit geçirerek, mavi ve yeşilin tadını çıkarttık. Bir yanda deniz, bir yanda ormanlar, manzara çok güzel. Ganos Dağı eteklerindeki ormanlarda son dönemlerde doğa yürüyüşü etkinlikleri arttı. İnsanlar buraları çok tercih etmeye başladı. Bu tür etkinliklerle doğa yürüyüşlerinin turizmle bütünleşmesini istiyoruz. İnsanlar kente gelip yaptıkları yürüyüşlerde doğa ile iç içe zaman geçiriyor." diye konuştu.

Doruk Doğa Sevenler ve Arama Kurtarma Derneği Başkanı Murat Gökten de ekoturizm alanı ilan edilen bölgede, doğanın sunduğu güzelliklerinin içerinde doğa yürüyüşü gerçekleştirdiklerini ifade etti.