Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri Süleymanpaşa ilçesinde bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirdi.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, ilçede düzenlenen etkinlikte vatandaşları bilgilendirme çalışması yaptı.
Ekipleri ilçede düzenlenen bir konser öncesi sahneye çıkarak Narkotik Veri Analiz Sistemi'ni (NARVAS) tanıttı.
Vatandaşları bilgilendirmek için sunum yapan ekipler, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımıyla mücadelenin devam edeceğini belirtti.
Son Dakika › Güncel › Tekirdağ'da Narkotik Bilgilendirme Etkinliği - Son Dakika
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