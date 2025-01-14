Tekirdağ'da Narkotik Operasyonu: 9 Tutuklama - Son Dakika
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Tekirdağ'da Narkotik Operasyonu: 9 Tutuklama

Tekirdağ\'da Narkotik Operasyonu: 9 Tutuklama

Tekirdağ'da narkotik uygulamalarında 9 zanlı tutuklandı, 90 kişi gözaltına alındı.

14.01.2025 13:51
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Tekirdağ'da son bir haftada gerçekleşen narkotik uygulamalarında gözaltına alınan 9 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma yaptı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 90 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramada, 662 uyuşturucu hap, 308 gram sentetik uyuşturucu, 141 gram esrar, ev tüfeği ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 25 bin 820 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 12 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 9'u çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Uyuşturucu Ticareti, Uyuşturucu, Narkotik, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da Narkotik Operasyonu: 9 Tutuklama - Son Dakika

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