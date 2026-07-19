Tekirdağ'da Nesli Tehlikede Su Samuru Görüntülendi - Son Dakika
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Tekirdağ'da Nesli Tehlikede Su Samuru Görüntülendi

19.07.2026 15:05
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Tekirdağ'da sahilde yürüyüş yapanlar, nesli tehlike altında olan su samurunu görüntüledi.

Tekirdağ'da nesli tehlike altında bulunan su samuru cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Karaevli Mahallesi sahilinde yürüyüş yapan vatandaşlar, su yüzeyinde hareket eden bir canlı fark etti. Bölgede balık avladığı gözlenen su samurunu fark eden vatandaşlar, o anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.

Bir süre suyun yüzeyinde kalarak balıkla beslenen su samuru, daha sonra gözden kayboldu.

Uluslararası Doğayı Koruma Birliği tarafından hazırlanan kırmızı listede nesli tehlike altında bulunan türler arasında yer alan su samurları, Türkiye'de de koruma altındaki yaban hayvanları statüsünde bulunuyor.

Kaynak: AA

Tekirdağ, 3. Sayfa, Güncel, Çevre, Yaşam, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da Nesli Tehlikede Su Samuru Görüntülendi - Son Dakika

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