Tekirdağ'da NKÜ Rektörü Şahin, Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Binici'yi ağırladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Emre Binici, NKÜ Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i rektörlük makamında ziyaret etti. Şahin, görüşmede Binici'ye Namık Kemal'in iki ciltlik 'Celaleddin Harezmi' eserini hediye etti.
Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Emre Binici, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti.
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette Şahin ve Binici bir süre görüşerek karşılıklı fikir alışverişinde bulundu.
Ziyarette Şahin, Vatan Şairi Namık Kemal'in kaleme aldığı iki ciltten oluşan "Celaleddin Harezmi" adlı eseri Binici'ye hediye etti.
Şahin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Binici'ye teşekkür etti.
Kaynak: AA
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