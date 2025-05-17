Tekirdağ'da polis, öğrencileri siber suçlar konusunda bilgilendirdi.
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri "SİBERAY" programı kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, Hayrabolu ve Malkara ilçesinde öğrencileri okullarında siber suçların gerçekleşmeden engellenmesi, siber zorbalık, siber suç, güvenli bilinçli internet ile teknoloji bağımlılığı konularında bilgilendirdi.
Bilgilendirme faaliyetlerinin devam edeceği belirtildi.
Son Dakika › Güncel › Tekirdağ'da Öğrencilere Siber Suç Eğitimi - Son Dakika
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