Tekirdağ sahilinde ölü caretta caretta bulundu.
Değirmenaltı Mahallesi sahilinde gezenler, kıyıda hareketsiz caretta carettayı fark etti.
İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi ekipleri sevk edildi.
Ekipler, deniz kaplumbağasının öldüğünü tespit etti.
Caretta caretta, belediye ekiplerince sahilden alındı.
Son Dakika › Güncel › Tekirdağ'da Ölü Caretta Caretta Bulundu - Son Dakika
