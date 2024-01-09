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Tekirdağ'da Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle Bazı İlçelerde Okullar Tatil Edildi - Son Dakika
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Tekirdağ'da Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle Bazı İlçelerde Okullar Tatil Edildi

Tekirdağ'da yaşanan olumsuz hava koşulları sebebiyle Süleymanpaşa, Malkara, Muratlı, Ergene ve Hayrabolu ilçelerindeki tüm okullar yarın tatil edildi. Şarköy ilçesinde ise taşımalı eğitim gören öğrenciler için eğitime bir gün süreyle ara verildi.

Tekirdağ\'da Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle Bazı İlçelerde Okullar Tatil Edildi
09.01.2024 - 18:41,
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Tekirdağ'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı ilçelerde okullar yarın tatil edildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, meteoroloji raporlarına göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı ilçelerde yarın eğitime ara verileceği belirtildi.

Açıklamada, "Süleymanpaşa, Malkara, Muratlı, Ergene ve Hayrabolu ilçelerimizde 10 Ocak Çarşamba günü resmi ve özel tüm okullarımızda 1 gün süre ile Şarköy ilçemizde 10 Ocak Çarşamba günü taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerimiz için 1 gün süre ile eğitim ve öğretime ara verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Tekirdağ'da Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle Bazı İlçelerde Okullar Tatil Edildi - Son Dakika
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