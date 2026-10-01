Tekirdağ\'da organ bağışı farkındalık toplantısında beyin ölümü tanısı anlatıldı

Tekirdağ'da organ bağışının önemine dikkati çekmek ve toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla toplantı düzenlendi.

Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Mustafa Dönmez, beyin ölümü tanısı ve organ bağışı sürecinin sağlık sisteminin en kritik ve yüksek sorumluluk gerektiren alanlarından biri olduğunu söyledi.

Beyin ölümünün tüm beyin fonksiyonlarının geri dönüşümsüz kaybı olarak tanımlandığını belirten Dönmez, tanı sürecinde klinik muayene kriterleri, apne testi ve gerekli nörolojik doğrulama yöntemlerinin uygulandığını ifade etti.

Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu da organların sağlıklı şekilde korunmasının önemli olduğunu dile getirdi.

Organların insan yaşamı için büyük önem taşıdığını belirten Tabakoğlu, sağlıklı yaşam alışkanlıklarının organların korunmasına katkı sağladığını aktardı.

Tabakoğlu, böbrek ve karaciğer gibi organlarda ortaya çıkabilecek hastalıkların yaşamı önemli ölçüde etkileyebildiğini ifade ederek, organ naklinin bazı hastalar için hayata yeniden tutunma imkanı sunduğunu belirtti.

Konuşmaların ardından Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi Organ Bağışı Koordinatörü Gülseren Kuru Alkan da katılımcılara organ bağışı süreci ve bağışın önemi hakkında bilgi verdi.