Tekirdağ'da organ bağışı farkındalık toplantısında beyin ölümü tanısı anlatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tekirdağ'da organ bağışı farkındalık toplantısında beyin ölümü tanısı anlatıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tekirdağ\'da organ bağışı farkındalık toplantısında beyin ölümü tanısı anlatıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'da organ bağışı farkındalığı için şehir hastanesinde toplantı düzenlendi. Toplantıda Uzm. Dr. Mustafa Dönmez beyin ölümü tanısının kritik bir süreç olduğunu, Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ise organ naklinin bazı hastalar için hayata yeniden tutunma imkanı sunduğunu belirtti.

Tekirdağ'da organ bağışının önemine dikkati çekmek ve toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla toplantı düzenlendi.

Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Mustafa Dönmez, beyin ölümü tanısı ve organ bağışı sürecinin sağlık sisteminin en kritik ve yüksek sorumluluk gerektiren alanlarından biri olduğunu söyledi.

Beyin ölümünün tüm beyin fonksiyonlarının geri dönüşümsüz kaybı olarak tanımlandığını belirten Dönmez, tanı sürecinde klinik muayene kriterleri, apne testi ve gerekli nörolojik doğrulama yöntemlerinin uygulandığını ifade etti.

Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu da organların sağlıklı şekilde korunmasının önemli olduğunu dile getirdi.

Organların insan yaşamı için büyük önem taşıdığını belirten Tabakoğlu, sağlıklı yaşam alışkanlıklarının organların korunmasına katkı sağladığını aktardı.

Tabakoğlu, böbrek ve karaciğer gibi organlarda ortaya çıkabilecek hastalıkların yaşamı önemli ölçüde etkileyebildiğini ifade ederek, organ naklinin bazı hastalar için hayata yeniden tutunma imkanı sunduğunu belirtti.

Konuşmaların ardından Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi Organ Bağışı Koordinatörü Gülseren Kuru Alkan da katılımcılara organ bağışı süreci ve bağışın önemi hakkında bilgi verdi.

Kaynak: AA
Erhan TabakoğluMustafa DönmezBeyin ÖlümüBeyin ÖlümüOrgan NakliTekirdağSağlıkGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

MHK soruşturmasında Ahmet Çakar ile Erman Toroğlu’nu zora sokacak ifade: Atamaları onlar yaptırıyor MHK soruşturmasında Ahmet Çakar ile Erman Toroğlu'nu zora sokacak ifade: Atamaları onlar yaptırıyor
Meclis’te yeni dönem başlıyor Haberler.com gelişmeleri anbean aktaracak Meclis'te yeni dönem başlıyor! Haberler.com gelişmeleri anbean aktaracak
Şener Üşümezsoy yeni deprem için adres verdi Şener Üşümezsoy yeni deprem için adres verdi
“Mağdurum“ diyen Nihat Zeybekci’nin fonlara kaç lira yatırdığı belli oldu "Mağdurum" diyen Nihat Zeybekci'nin fonlara kaç lira yatırdığı belli oldu
Çölün ortasında her 4 kilometrede bir bekçi var Nedeni şaşırtıyor Çölün ortasında her 4 kilometrede bir bekçi var! Nedeni şaşırtıyor
Montella bu yüzden kovulamıyor Sözleşmesindeki detay ortaya çıktı Montella bu yüzden kovulamıyor! Sözleşmesindeki detay ortaya çıktı
11:53
Galatasaray’da futbolculara kick boks yasağı
Galatasaray'da futbolculara kick boks yasağı
11:45
A Milli Takım’da büyük şok Yıldız futbolcumuz idmana çıkamadı
A Milli Takım'da büyük şok! Yıldız futbolcumuz idmana çıkamadı
11:28
MHP’li Feti Yıldız: Fon kriziyle ilgili komisyon kurulmasına gerek yok
MHP'li Feti Yıldız: Fon kriziyle ilgili komisyon kurulmasına gerek yok
11:19
TFF açıkladı A Milli Takım’a iki yeni isim
TFF açıkladı! A Milli Takım'a iki yeni isim
11:07
MSB: TSK’nın Başika Üssü kademeli olarak Iraklı makamlara teslim edilecek
MSB: TSK'nın Başika Üssü kademeli olarak Iraklı makamlara teslim edilecek
10:59
Gergerlioğlu’ndan Hatimoğulları’nın sözlerine dikkat çeken yorum: Hissi çıkışlar
Gergerlioğlu'ndan Hatimoğulları'nın sözlerine dikkat çeken yorum: Hissi çıkışlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2026 15:00:32. #7.13#
SON DAKİKA: Tekirdağ'da organ bağışı farkındalık toplantısında beyin ölümü tanısı anlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei