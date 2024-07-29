Tekirdağ'da Orman Yangınlarına Destek Verildi - Son Dakika
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Tekirdağ'da Orman Yangınlarına Destek Verildi

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü, il genelinde çıkan orman ve anız yangınlarına Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ve Çorlu Çevik Kuvvet Grup Amirliği bünyesinde bulunan TOMA ve tecrübeli personelden oluşan timin de destek verdiğini açıkladı. Yangınlara müdahale eden itfaiye ve diğer kurum görevlilerine destek sağlanırken, yangından etkilenen hayvanların temel yaşam gereksinimleri için çalışmalar yapıldığı belirtildi. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği bölgede, yangın söndürme ve soğutma çalışmalarına yaz boyunca devam edildiği vurgulandı.

29.07.2024 10:59
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Tekirdağ Emniyet Müdürlüğünce il genelinde çıkan orman ve anız yangınlarına Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ve Çorlu Çevik Kuvvet Grup Amirliği bünyesinde bulunan TOMA ve tecrübeli personelden oluşan timin de destek verdiğini belirtti.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, il genelinde yerleşim alanları ve sanayi bölgelerini etkileme riski bulunan yangınlara müdahale eden itfaiye ve diğer kurum görevlilerine destek verildiği, yaşam alanları zarar gören ve yangından doğrudan etkilendiği tespit edilen hayvanların temel yaşam gereksinimlerinin sağlanması için çalışma yapıldığı belirtildi.

Kent genelinde hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde sürmesi, bölgede yerel kuvvetli rüzgarların etkili olması sebebiyle sık sık yaşanan ve hızla büyüyen yangın söndürme ve soğutma çalışmalarına yaz boyunca dahil olunmuş, ihtiyaç duyulan her an yangında görevli personel ile omuz omuza görev ifa edilmiştir. Yaşanan yangınlarda bireysel hataların minimuma indirilmesi, can dostlarımızın doğal yaşam alanlarının korunmasına özen gösterilmesi tarım bölgesi olan coğrafyamız için azami önem taşımaktadır."

Kaynak: AA

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