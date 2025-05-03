Tekirdağ'da Otomobil Çekiciye Çarptı

Tekirdağ'da çekiciye arkadan çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
N.K. idaresindeki 34 D.T. 2366 plakalı otomobil, Hürriyet Mahallesi'nde aynı istikamette seyreden M.Ö. yönetimindeki 10 ALU 228 plakalı çekiciye arkadan çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada araçta sıkışan otomobil sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan sürücü, ambulansla Tekirdağ Namık Kemal Üniversite Hastanesine kaldırıldı.
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