Tekirdağ'ın Saray ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü öldü, 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Z.E. idaresindeki 59 RT 668 plakalı otomobil, Göçerler Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiği kazada araçtaki E.Ç. yaralandı.
Sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Tekirdağ'da Otomobil Devrildi: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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