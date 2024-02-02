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Tekirdağ'da Otomobil Takla Attı: 1 Yaralı - Son Dakika
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Tekirdağ'da Otomobil Takla Attı: 1 Yaralı

Tekirdağ\'da Otomobil Takla Attı: 1 Yaralı

Tekirdağ'da kontrolden çıkıp orta refüjdeki aydınlatma direğine çarparak takla atan otomobilin sürücüsü T.A., yaralandı. Kaza sonucunda otomobilde büyük hasar meydana geldi ve sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

02.02.2024 01:51  Güncelleme: 01:53
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TEKİRDAĞ'da kontrolden çıkıp orta refüjdeki aydınlatma direğine çarparak takla atan otomobilin sürücüsü T.A., yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Süleymanpaşa ilçesi çevre yolunda meydana geldi. Malkara ilçesi yönüne giden T.A. yönetimindeki 59 AP 742 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine orta refüjdeki aydınlatma direğine çarparak, takla attı. Yol ortasında ters dönen otomobilin sürücüsü T.A. yaralandı. Yoldan geçenlerin ihbarı ile bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Demir yığını haline dönüşen otomobilde sıkışan sürücü itfaiye görevlileri tarafından çıkarılarak, sağlık ekibine teslim edildi. Yaralı sürücü T.A., ilk müdahalenin ardından ambulansla Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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