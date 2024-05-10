Tekirdağ'da özel kreşte şiddet davası devam ediyor - Son Dakika
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Tekirdağ'da özel kreşte şiddet davası devam ediyor

Tekirdağ\'da özel kreşte şiddet davası devam ediyor

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde özel bir kreşte öğrencilere şiddet uygulandığı iddiasıyla açılan davada 4 tutuksuz sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada sanıkların savunmaları alındıktan sonra öğrenci velileri tanık olarak dinlendi. Duruşma ertelendi ve eksiklerin giderilmesi için rapor talep edildi.

10.05.2024 15:33
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Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde özel bir kreşte öğrencilere şiddet uygulandığı iddiasıyla açılan davada 4 tutuksuz sanığın yargılanmasına devam edildi.

Çerkezköy 5. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık kreş müdürü E.Y, müdür yardımcısı T.K ile avukatları katıldı.

Tutuksuz sanık öğretmenler S.M ve B.Y. katılmadı.

Sanıklar E.Y. ve T.K. savunmalarında suçsuz olduklarını belirtti.

Ardından öğrenci velisi tanık E.K. ve N.K. dinlendi.

E.K, çocuğunu almaya gittiği sırada bir öğretmenin kreş bahçesinde çocuklara bağırdığını duyduğunu söyledi. Durumu yanına gelen eşi ile paylaştığını aktaran E.K, yaşananları kreş yetkilerine bildirdiklerini belirtti.

Diğer tanık N.K. ise öğretmenin çocukları azarlayıp, kolundan tutarak çekiştirdiğini, sıraya geçmesini sağladığını gördüğünü ileri sürdü. Bunun üzerine cep telefonu ile kayıt aldığını aktaran N.K, durumu yetkililere bildirdiklerini kaydetti.

Duruşmaya katılmayan sanık öğretmenlerin savunmalarının alınması, şiddet gördüğü iddia edilen öğrencilerin ruhsal durumuna ilişkin raporun istenmesi, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşma ertelendi.

-Olay

Geçen yıl ağustos ayında çocuğunun evde oyuncak bebeği kollarını arkaya bağlayarak uyutmasını garipseyen anne nedenini sorgulamış, çocuğun kreşte uyumayan çocukların bu şekilde uyutulduğunu ifade etmesi üzerine veli, diğer çocukların aileleriyle görüşmüştü. Diğer velilerin de çocuklarından bu tarz dönüşler alması sonrası aileler Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığına başvurmuştu. Kapaklı ilçesinde bulunan bir özel kreşte görevli iki öğretmen hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Görüntülerin iddiaları doğrulaması nedeniyle öğretmenlerin görevlerine son verilmişti.

Görüntülerde söz konusu darpla suçlanan öğretmenlerin bazı öğrencilere sert davrandıkları, bazı öğrencileri itip kaktıkları görülmüştü.

Kreş idarecileri ile öğretmenlerin görevlerine son verilmişti.

Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığının hazırladığı iddianamede öğretmenler S. M. ve B. Y. hakkında, "Kamu görevlisinin sahip olduğu nüfuz kötüye kullanmak suretiyle silahla kasten basit yaralama", "Zincirleme kötü muamele"suçlarından, kreş müdürü E.Y. ile müdür yardımcısı T.K. hakkında ise "Kamu görevlisinin suçu bildirmemesi" suçundan hapis cezası talep edilmişti.

Kaynak: AA

Tekirdağ, Kapaklı, Hukuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da özel kreşte şiddet davası devam ediyor - Son Dakika

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