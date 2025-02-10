Tekirdağ\'da Park Halindeki TIR Alev Alev Yandı

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TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde park halindeki TIR alev alıp, yandı. İtfaiyenin söndürdüğü yangında araç kullanılamaz hale geldi.

Ergene ilçesi Marmaracık Mahallesi Motorlar mevkisinde R.Ç.'nin yük almak için park ettiği 34 DYT 388 plakalı TIR'ın motor kısmından alevler çıkmaya başladı. Sürücünün ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yanan araca müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Kullanılmaz hale gelen araçtaki yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN/ERGENE(Tekirdağ),