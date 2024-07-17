Tekirdağ'da Park Halindeki Tırda Çıkan Yangın Söndürüldü - Son Dakika
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Tekirdağ'da Park Halindeki Tırda Çıkan Yangın Söndürüldü

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde biçilmiş buğday tarlasında park halindeki tırda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle anızlık alana sıçradı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri ve vatandaşlar tarafından müdahale edilen yangın, söndürüldü. Yangında yaklaşık 300 dekar tarım arazisi zarar görürken, tır kullanılamaz hale geldi.

17.07.2024 00:35
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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde park halindeki tırda başlayıp anızlık alana sıçrayan yangın söndürüldü.

Yuva Mahallesi'nde biçilmiş buğday tarlasında park halindeki tırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın, rüzgarın etkisiyle büyüyerek anıza sıçradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Vatandaşlar, anızlık alanları traktörle sürerek alevlerin yayılmasını engellemeye çalıştı.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında yaklaşık 300 dekar tarım arazisi zarar görürken, tır kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA

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