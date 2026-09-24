Tekirdağ'da polis, 5 şüpheliyi gözaltına aldı, 25 sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Tekirdağ'da polis, 5 şüpheliyi gözaltına aldı, 25 sentetik uyuşturucu ele geçirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerindeki denetimlerinde 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin üst aramalarında 25 sentetik uyuşturucu bulundu, işlemleri emniyette sürüyor.
Tekirdağ'da polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde yaptıkları kontrollerde şüphe üzerine 5 kişiyi durdurdu.
Şüphelilerin üst aramalarında 25 sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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