Tekirdağ'da polisin 2 haftada yaptığı uyuşturucu operasyonunda 45 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Tekirdağ'da polisin 2 haftada yaptığı uyuşturucu operasyonunda 45 şüpheli tutuklandı

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Tekirdağ\'da polisin 2 haftada yaptığı uyuşturucu operasyonunda 45 şüpheli tutuklandı
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İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Tekirdağ'da son 2 haftada 11 ilçede uyuşturucuyla mücadele çalışması yürüttü; 229 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Sevk edilenlerden uyuşturucu ticareti suçundan işlem gören 45 şüpheli tutuklandı, 12'si adli kontrolle serbest kaldı.

TEKİRDAĞ'da polisin düzenlediği operasyonlarda uyuşturucular ele geçirildi, 45 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu suçlarının önlenmesi, ticaretinin engellenmesi, özellikle gençlerin uyuşturucunun zararlarından korunmasına yönelik son 2 hafta içinde 11 ilçede çalışmalar yaptı. Çalışmada 60'ı uyuşturucu satıcısı olmak üzere 229 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Aramalarda da 1 kilo 526 gram çeşitli uyuşturucular, 57 gram A-M kimyasal maddesi, 6 bin 179 adet sentetik hap, 1868 uyuşturucu emdirilmiş kullanımlık materyal, 4 tabanca, 1 av tüfeği, suçtan elde edildiği değerlendirilen 74 bin 665 lira ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden, hakkında 'Uyuşturucu madde ticareti' suçundan işlem yapılan 45 şüpheli çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı, 12'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emniyet tarafından yapılan açıklamada, "Hedefimiz net: tek bir gencimizin dahi uyuşturucunun pençesine düşmemesi. Gençlerimizi ve geleceğimizi tehdit eden uyuşturucu suçlarıyla mücadelemiz, vatandaşlarımızın desteği ve duyarlı ihbarlarıyla sıfır tolerans anlayışıyla kararlılıkla devam edecektir" denildi.

Kaynak: DHA
Uyuşturucu TicaretiTekirdağGüvenlik3. SayfaGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da polisin 2 haftada yaptığı uyuşturucu operasyonunda 45 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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