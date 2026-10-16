Tekirdağ'da poyraz etkisini yitirdi, 7 şilep seyrine devam etti - Son Dakika
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Tekirdağ'da poyraz etkisini yitirdi, 7 şilep seyrine devam etti

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Tekirdağ\'da poyraz etkisini yitirdi, 7 şilep seyrine devam etti
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Tekirdağ'da iki gündür süren poyraz etkisini yitirince deniz ulaşımı normale döndü. Zaman zaman saatte 40 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle sahile demirleyen yerli ve yabancı bandıralı 7 şilep seyrine devam etti, denize açılamayan balıkçılar da avlanmaya çıktı.

Tekirdağ'da iki gündür süren poyrazın etkisini yitirmesiyle deniz ulaşımı normale döndü.

Bölgede hızı zaman zaman saatte 40 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle Tekirdağ sahiline demirleyen yerli ve yabancı bandıralı 7 şilep, hava koşullarının iyileşmesiyle seyrine devam etti.

Olumsuz hava şartları sebebiyle denize açılamayan balıkçılar da rüzgarın etkisini yitirmesiyle avlanmaya çıktı.

Kaynak: AA
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