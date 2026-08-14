Tekirdağ'da Poyraz Sorun Yaratıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tekirdağ'da Poyraz Sorun Yaratıyor

Tekirdağ\'da Poyraz Sorun Yaratıyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Marmara'daki poyraz nedeniyle Tekirdağ'da deniz ulaşımı aksadı, 10 gemi beklemede.

Marmara Denizi'nde 2 gündür etkili olan poyraz, Tekirdağ'da deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor.

Hızı zaman zaman saatte 40 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 10 şilep ile tanker, Tekirdağ açıklarında bekliyor.

Kuvvetli rüzgar nedeniyle sahilin bir kısmında kırmızı yosun birikti.

Hava sıcaklığının 26 derece ölçüldüğü kentte, poyrazın yarın etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Kaynak: AA

Marmara Denizi, Doğal Afetler, Hava Durumu, Tekirdağ, Marmara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da Poyraz Sorun Yaratıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
RTÜK’ten 4 dijital platforma üst sınırdan ceza RTÜK'ten 4 dijital platforma üst sınırdan ceza
Rusya ve Ukrayna karşılıklı saldırılarını sürdürüyor: Odesa’da 2 kişi öldü, Rusya’da petrol rafinerisi vuruldu Rusya ve Ukrayna karşılıklı saldırılarını sürdürüyor: Odesa’da 2 kişi öldü, Rusya’da petrol rafinerisi vuruldu
Ankara’da korkunç kaza: Ölü ve yaralılar var Ankara'da korkunç kaza: Ölü ve yaralılar var
CHP’li vekilin taciz iddiasıyla dayak yediği anlardan yeni görüntü CHP'li vekilin taciz iddiasıyla dayak yediği anlardan yeni görüntü
Babasının izinden gitti Ünlü çiftin oğlu milli takıma seçildi Babasının izinden gitti! Ünlü çiftin oğlu milli takıma seçildi
Adana Demirspor taraftarları belediye binasına girmeye çalıştı, ortalık karıştı Adana Demirspor taraftarları belediye binasına girmeye çalıştı, ortalık karıştı

15:51
Ve Trabzonspor’da Salah kararı verildi Kasımpaşa maçının kadrosu açıklandı
Ve Trabzonspor'da Salah kararı verildi! Kasımpaşa maçının kadrosu açıklandı
15:45
Dursun Özbek transfer bekleyen taraftara müjdeyi verdi: Artık çok fazla beklemeyeceğiz
Dursun Özbek transfer bekleyen taraftara müjdeyi verdi: Artık çok fazla beklemeyeceğiz
15:41
Kedinin ısırdığı çocuk entübe edildi
Kedinin ısırdığı çocuk entübe edildi
15:26
Hatay Kumlu’da vahim iddialar Bakan Tekin’e çağrıda bulundular: Lütfen bu duruma el atın
Hatay Kumlu'da vahim iddialar! Bakan Tekin'e çağrıda bulundular: Lütfen bu duruma el atın
14:47
Erhan Çelik’in doktor eşi Özlem Gültekin’in ölüm nedeni belli oldu
Erhan Çelik'in doktor eşi Özlem Gültekin'in ölüm nedeni belli oldu
13:43
Duvarı kırınca gözlerine inanamadılar Yıllardır bekleyen külçe külçe altın çıktı
Duvarı kırınca gözlerine inanamadılar! Yıllardır bekleyen külçe külçe altın çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2026 18:30:03. #7.13#
SON DAKİKA: Tekirdağ'da Poyraz Sorun Yaratıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.