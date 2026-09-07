Tekirdağ\'da saatte 40 kilometreye ulaşan poyraz deniz ulaşımını durdurdu

Marmara Denizi'nde etkili olan poyraz, Tekirdağ'da deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor.

Hızı zaman zaman saatte 40 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 6 şilep ile 2 tanker, Tekirdağ açıklarında bekliyor.

Kentteki balıkçılar da olumsuz hava koşulları nedeniyle denize açılamadı.

Poyrazın 9 Eylül Çarşamba gününe kadar etkili olması bekleniyor.