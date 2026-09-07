Tekirdağ'da saatte 40 kilometreye ulaşan poyraz deniz ulaşımını durdurdu
Marmara Denizi'nde etkili olan poyraz, Tekirdağ'da deniz ulaşımında aksamalara yol açıyor. Hızı 40 kilometreye ulaşan rüzgar nedeniyle 6 şilep ve 2 tanker açıkta beklerken, balıkçılar da denize açılamıyor; poyrazın Çarşamba gününe kadar sürmesi bekleniyor.
Marmara Denizi'nde etkili olan poyraz, Tekirdağ'da deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor.
Hızı zaman zaman saatte 40 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 6 şilep ile 2 tanker, Tekirdağ açıklarında bekliyor.
Kentteki balıkçılar da olumsuz hava koşulları nedeniyle denize açılamadı.
Poyrazın 9 Eylül Çarşamba gününe kadar etkili olması bekleniyor.
Kaynak: AA
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