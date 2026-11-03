Tekirdağ\'da sağanak hazırlıksız yakaladı, hava sıcaklığı 16 derece oldu

TEKİRDAĞ'da aniden bastıran sağanak etkili oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kuvvetli yağış uyarında bulunduğu iller arasındaki Tekirdağ'da sağanak etkili oldu. Aniden bastıran yağmura hazırlıksız yakalananlar, korunmak için kapalı alanlara ve iş yerlerinin tenteleri altına sığındı. Kent merkezinde etkisini gösteren yağış sırasında bazıları şemsiyelerini açarak yollarına devam ederken, bazıları ise yağmurun dinmesini bekledi.

Hava sıcaklığının 16 derece olduğu kentte, yağışın yer yer etkili olması bekleniyor.