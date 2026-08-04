Tekirdağ'da Saman Yüklü Kamyon Yandı
Seyir halindeki saman yüklü kamyon alev aldı, yangın söndürüldü, kamyon kullanılamaz hale geldi.
Tekirdağ'da seyir halinde saman yüklü kamyon, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
Alınan bilgiye göre, Karahalil Mahallesi'nde seyir halindeki saman yüklü kamyon, bilinmeyen bir nedenle alev aldı.
Yangın, sürücünün durumu bildirmesinin ardından olay yerine gelen itfaiye ekibinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.
Yangında balya yüklü kamyon kullanılamaz hale geldi.
Ekiplerin soğutma çalışmasının ardından yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Tekirdağ'da Saman Yüklü Kamyon Yandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?