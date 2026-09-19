Tekirdağ'da Savcı Uçuk'a hakaret soruşturmasında yurt dışına çıkış yasağı verildi - Son Dakika
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Tekirdağ'da Savcı Uçuk'a hakaret soruşturmasında yurt dışına çıkış yasağı verildi

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HSK'ca görevden uzaklaştırılan Savcı Türkşad Kunthan Uçuk, hakaret soruşturmasında Tekirdağ Adliyesine gelerek teslim oldu ve ifade verdi. Tekirdağ 1. Sulh Ceza Hakimliği, kuvvetli suç şüphesi ve delillerin tamamen toplanmaması gerekçesiyle Uçuk'a yurt dışına çıkış yasağı verdi.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) İkinci Dairesince görevden uzaklaştırılan Bozova Cumhuriyet Savcısı Türkşad Kunthan Uçuk hakkında, "kamu görevlisine hakaret" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında yurt dışına çıkış yasağı getirildi.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında resen soruşturma başlatılan ve gözaltı talimatı verilen Uçuk, avukatıyla Tekirdağ Adliyesine gelerek teslim oldu.

Savcılıkta ifade veren Uçuk, soruşturmaya konu videoyu eski eşiyle WhatsApp üzerinden yaşadığı tartışma sırasında çektiğini ve yalnızca ona gönderdiğini savundu.

Videoyu kamuya açık herhangi bir platformda paylaşmadığını öne süren Uçuk, "anlık sinir ve öfkeyle" çektiği videodaki sözlerinin hakim ve savcılara yönelik olmadığını, görüntüleri basına da kendisinin servis etmediğini ileri sürdü.

Savcılıktaki işlemlerinin ardından Uçuk, adli kontrol talebiyle Tekirdağ 1. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, Uçuk'un üzerine atılı suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin bulunduğunu ve delillerin henüz tamamen toplanmadığını değerlendirerek, Uçuk hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol uygulanmasına karar verdi.

HSK 3 ay süreyle görevden uzaklaştırmıştı

HSK İkinci Dairesi, Pınarhisar Cumhuriyet Savcılığı görevindeyken Bozova Cumhuriyet Savcılığına atanan Uçuk hakkında yürütülen adli ve idari soruşturma kapsamında tedbir kararı almıştı.

HSK müfettişlerinin talebi üzerine dosya, 18 Eylül'de gerçekleştirilen olağanüstü toplantıda görüşülmüş, Uçuk'un görevine devam etmesinin soruşturmanın sağlıklı şekilde ilerlemesine ve yargının güven ve itibarına zarar verebileceği değerlendirilmişti.

HSK İkinci Dairesi, Uçuk'un 3 ay süreyle geçici olarak görevden uzaklaştırılmasına oy birliğiyle karar vermişti.

Kaynak: AA
Hakimler Savcılar KuruluTekirdağ3. SayfaGüncelUçukSon Dakika

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