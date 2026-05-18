Çorlu'da şehit polisler için cenaze töreni

18.05.2026 14:19  Güncelleme: 15:01
Çorlu ilçesinde silahlı kavga ihbarına gittiği sırada çıkan çatışmada şehit olan polis memurları Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç için cenaze töreni düzenlendi. Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü önündeki törenin ardından Hacı Mehmet Şirikçi Camisi’nde cenaze namazı kılındı, Koç, toprağa verilmek üzere Van’a uğurlanırken Tütüncüler, Çorlu Şehitliği’ne götürüldü.

Çorlu'da dün ihbar üzerine Reşadiye Mahallesi'ndeki Kumyol Caddesi'ne silahlı kavga ihbarı üzerine giden polis memurları Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç, bir saldırganın silahlı saldırısında şehit oldu. Tütüncüler ve Koç için bugün ilk tören Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde yapıldı.

Şehit polisler için saygı duruşunda bulunuldu. Ailelerin gözyaşı dökerek ayakta zor durduğu görüldü. Törene İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan,CHP Tekirdağ Milletvekilleri İlhami Özcan Aygun ve Nurten Yontar ile çok sayıda yönetici ve yurttaş katıldı.

"YALNIZ BIRAKILMAYACAKSINIZ"

Buradaki törende konuşan Bakan Çiftçi, "Onlar ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinde milletimizin huzuru için görev yaptılar. Üniformalarını şeref bildiler. Devletin emanetini omuzlarında taşıdılar. (Ailelere) Sizin acınız kelimelerin taşıyamayacağı kadar ağırdır. İnsan yüreğine düşen en büyük imtihanlardan birini veriyorsunuz. Bu imtihanda yalnız bırakılmayacaksınız. Sizler bu millete kahramanlar yetiştirdiniz. Allah sizlerden böyle evlatlar yetiştirdiğiniz için razı ve memnun olsun" dedi.

VAN'A UĞURLANDI

Tören mangası tarafından omuzlarda taşınarak araca konulan şehitlerin naaşı Hacı Mehmet Şirikçi Camisi'ne götürüldü. Öğle namazının ardından burada kılınan cenaze namazı sonrasında Koç'un naaşı, memleketi Van'a gönderilmek üzere Çorlu Atatürk Havalimanı'na götürüldü. Tütüncüler ise defnedilmek üzere Çorlu Şehitliği'ne götürüldü.

TEKGENÇFEST ERTELENDİ

Öte yandan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, tarihi 17-18-19 Mayıs olarak belirlenen TEKGENÇFEST'in şehitler nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.

