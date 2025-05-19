Tekirdağ'da Semicenk Konseri

Tekirdağ'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında şarkıcı Semicenk konser verdi.
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından sahil dolgu alanında düzenlenen konserde sahne alan Semicenk, şarkılarını seslendirdi.
Semicenk'in söylediği şarkılara katılımcılar da eşlik etti.
Konser sonunda Semicenk'e çiçek takdim eden Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın coşkuyla kutlandığını belirtti.
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