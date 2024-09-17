Tekirdağ'da Şiddetli Yağış Pazar Yerini Bastı

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Tekirdağ'da şiddetli yağış: Pazar yeri sular altında bıraktı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da etkili olan şiddetli yağış, Süleymanpaşa'da kurulan Salı Pazarı'nı sular altında bırakarak esnaf ve vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Tekirdağ'da etkili olan şiddetli yağış, Süleymanpaşa'da kurulan Salı Pazarı'nı adeta dereye çevirdi. Pazar alanında su birikintileri oluşurken, esnaf ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Öğle saatlerinde başlayan yağmur, kısa sürede şiddetini artırarak caddeyi sular altında bıraktı. Pazar esnafı tezgahlarını korumak için çaba gösterirken, yollar adeta dere gibi aktı. Bölgeye gelen ekipler, su tahliyesi için çalışmalara başladı.