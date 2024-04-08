Tekirdağ\'da silahlı kavgada 1 ölü, 3 yaralı

Tekirdağ'ın Saray ilçesindeki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Ayaspaşa Mahallesi'nde husumetli iki aile arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Saray Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan E.B, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Diğer yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.
Şüpheliler P.D. ve A.D. gözaltına alındı.
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Niğde'de Çarıklı köyünde patates deposu yapımı sırasında meydana gelen göçük sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. İşçiler göçüğün oluşturduğu basınçla dışarı fırladı. Olay yerine jandarma, itfaiye, sağlık, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Vali Cahit Çelik, olay yerinde incelemelerde bulundu ve adli bir sürecin olacağını belirtti.
Van'ın Çatak Kaymakamı Sercan Sakarya, Türk Polis Teşkilatı'nın 179. Kuruluş Yıl dönümü dolayısıyla Çatak İlçe Emniyet Amir Vekili Ünal Tanış ve beraberindeki personeli kabul etti. Sakarya, emniyet personelinin haftasını kutlayarak, şehitleri rahmetle andı ve vatandaşların huzur ve güvenliği için çalışan emniyet mensuplarına sağlıklı bir yaşam ve başarı diledi.
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