Tekirdağ'da etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metrenin altına düştü.
Kentte gece başlayan ve sabaha karşı artan sis, Tekirdağ'ı Malkara, Muratlı ve Hayrabolu ilçelerine bağlayan kara yolunda ulaşımı olumsuz etkiledi.
Bazı bölgelerde görüş mesafesinin 50 metrenin altına düştü. Trafik ekipleri sürücülerden trafik işaret ve işaretçilerine uymalarını istedi.
Hava sıcaklığının 16 derece ölçüldüğü kentte, sisin öğleden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Son Dakika › Güncel › Tekirdağ'da Sis Ulaşımı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika
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