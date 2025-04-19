Tekirdağ'da sis nedeniyle görüş mesafesi 40 metreye kadar düştü.
Kentte gece başlayan sis, sabah etkisini artırdı.
Kenti Muratlı, Malkara ve Hayrabolu ilçelerine bağlayan kara yollarında görüş mesafesi 40 metreye kadar düştü.
Ekipler, trafikte olumsuzluk yaşanmaması için bazı kavşaklarda önlem aldı.
Hava sıcaklığının 12 derece ölçüldüğü kentte, sisin öğleden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Son Dakika › Güncel › Tekirdağ'da Sisin Görüş Mesafesini Düşürdüğü Açıklandı - Son Dakika
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